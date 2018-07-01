Определены победители регионального этапа по летнему биатлону

Фото: phototyumen.ru Фото: phototyumen.ru

I этап кубка Тюменской области по летнему биатлону среди юношей и девушек 15-16 лет проходил в Заводоуковском городском округе, сообщает региональный департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования.

Более 80 юных спортсменов из Тюменского, Уватского районов, городов Ялуторовск, Тобольск и Заводоуковского городского округа принимают участие в соревнованиях.

В индивидуальной гонке среди девушек воспитанницы ОСШОР Л. Н. Носковой Екатерина Коркина и Маргарита Болдырева заняли I и II места соответственно. Тройку лидеров замкнула Анастасия Козлова, выступающая за Уват.

У юношей в этой дисциплине представители ОСШОР Л. Н. Носковой завоевали главные медали. Победу праздновал Илья Анисимов, серебро у Владислава Петрова, бронза у Кирилла Уросова.

Во второй день состязаний спортсмены блистали в спринте. У девушек лучшей вновь стала Маргарита Болдырева, второй результат показала Екатерина Коркина, третьей вновь стала Анастасия Козлова.

Среди юношей весь пьедестал почета заняли воспитанники ОСШОР Л. Н. Носковой. I место – Никита Малюгин, II – Кирилл Уросов, III – Илья Анисимов.

Дарья Малышкина, Владилена Гутрова, Александр Фахурдинов и Дмитрий Калинин, выступающие за ОСШОР Л.Н. Носковой, оба соревновательных дня – в Топ-10.

По итогам общекомандного зачета лидировали спортсмены Заводоуковского городского округа, вторыми стали биатлонисты Уватского района, на третьем месте представители детско-юношеской спортивной школы № 1 Тобольска.

Добавим, 4-5 августа в областном центре зимних видов спорта "Жемчужина Сибири" пройдет открытый чемпионат, первенство и открытые областные соревнования среди ветеранов по лыжным гонкам. Участникам предстоит преодолеть дистанцию на лыжероллерах и пробежать кросс.