Первая городская VR-лаборатория откроется в Москве

фото сайта мэра Москвы фото сайта мэра Москвы

Первая городская VR-лаборатория откроется осенью на базе АО "Электронная Москва". Помимо школьных уроков, здесь будут создавать обучающие программы для бизнеса, сообщается на сайте мэра Москвы.

Виртуальное путешествие во времени смогут в будущем совершать школьники на уроках истории.

"Один из первых проектов лаборатории — виртуальный урок-квест по истории Древнего Египта для учащихся пятых классов. Его планируется разработать до конца этого года. Для того чтобы переместиться на несколько веков назад, ученикам достаточно будет надеть очки виртуальной реальности. Находясь в классе, они своими глазами увидят фараонов, познакомятся с бытом древних египтян и узнают, как строились пирамиды", — рассказал руководитель отдела компьютерных и визуальных технологий АО "Электронная Москва" Артур Газиев.

В путешествии школьников будет сопровождать виртуальный гид-учитель. В процессе урока он проверит их знания: задаст контрольные вопросы и предложит выполнить практические задания. Технологии дополненной реальности помогут детям лучше усваивать учебную программу.

С помощью специальной программы и очков виртуальной реальности инженеров будут учить собирать и разбирать сложные детали. Также VR-технологии позволят нескольким специалистам участвовать в проектировании одного объекта и устройства, что существенно ускорит процесс его создания.