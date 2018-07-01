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На Ямале добыли более пяти миллиардов кубометров газа

Экономика, 15:49 26 июля 2018

фото правительство ЯНАО

Накопленная добыча природного газа на Пякяхинском нефтегазоконденсатном месторождении в Ямало-Ненецком автономном округе превысила 5 млрд кубометров, сообщает правительство ЯНАО.

С начала промышленной добычи в октябре 2016 г. накопленная добыча нефти и газового конденсата составила 2,7 млн тонн.

"Текущая суточная добыча на месторождении превышает 10 миллионов кубометров природного и попутного нефтяного газа, а также 4,4 тысячи тонн нефти и газового конденсата. В эксплуатации находятся 30 газоконденсатных и 70 нефтяных скважин", - сообщили в ПАО "ЛУКОЙЛ".

Пякяхинское нефтегазоконденсатное месторождение – одно из крупнейших на Ямале по объемам разведанных запасов углеводородов, введенных в промышленную эксплуатацию за последние несколько лет. Начальные извлекаемые запасы Пякяхинского месторождения по категории С1+С2 российской классификации оценивают в 86 млн тонн нефти и газового конденсата и 261 млрд кубических метров газа.

Товарный газ с месторождения транспортируют по магистральному газопроводу до головной компрессорной станции (ГКС) в районе Находкинского месторождения и далее по газопроводу до ГКС "Ямбургская". Нефть транспортируют по магистральному трубопроводу "Заполярье – Пурпе".

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# газ , добыча , Ямал

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