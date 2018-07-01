Ямалец хранил "синтетику" в гараже

Фото прокуратура по ХМАО Фото прокуратура по ХМАО

Полицейские в Тарко-Сале задержали местного жителя с крупной партией наркотиков, сообщает УМВД России по ЯНАО.

Запрещенные вещества нашли при личном досмотре и в гараже ямальца. Экспертиза подтвердила, что изъятое является "синтетикой" общей массой 1,35 грамма. Также у мужчины хранились приспособления для использования, употребления наркотика.

Подозреваемый пояснил, что наркотическое средство он приобрел для себя и не намеревался его продавать. Ранее с судимого 34-летнего мужчины взяли подписку о невыезде. Возбуждено уголовное дело о незаконном приобретении и хранение наркотиков.