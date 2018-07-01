Первый этаж "Центрального" может открыться уже в августе

фото ИА "Тюменская линия" фото ИА "Тюменская линия"

Руководство торгового дома "Центральный" планирует, что первый этаж сможет начать работать уже в августе. Об этом на пресс-конференции в совместном пресс-центре информационных агентств "Интерфакс-Урал" и "Тюменская линия" сообщил заместитель прокурора Тюменской области Руфат Биктимеров.

"Но это только в том случае, если там действительно устранены все нарушения, выявленные в ходе проверки безопасности здания, которые прошли по всей области после трагических событий в торгово-развлекательном м центре "Зимняя вишня" в Кемерово", – пояснил он.

В ходе этих проверок, проведенных органами прокуратуры совместно с региональным управлением МЧС, было проверено 657 объектов. Нарушения были выявлены в 429 из них. Была приостановлена деятельность шести. Четыре из них устранили замечания и судебное разбирательство в отношении их было прекращено.

"А торговые дома "Корона" и "Центральный" до сих пор закрыты, - рассказал Руфат Биктимеров, - Когда откроется "Корона", сказать трудно – этот объект де-юре не существует. Объект не сдан и до сих пор не имеет разрешения на работу".

Борис Олейник