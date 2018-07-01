Ишимские спасатели и лесничие работают совместно на недопущение пожаров

Фото Людмилы Мариковой Фото Людмилы Мариковой

46 пожаров произошло в Ишиме с начала 2018 года, 36 из них - в жилом секторе, один - в садоводческой организации, восемь - на транспорте, три - на иных объектах и один - на производстве. Погиб один человек, травмировано три.

Об этом в пресс-центре информационного агентства "Тюменская линия" в Ишиме рассказал начальник 18 отряда федеральной противопожарной службы по Тюменской области Дмитрий Яковлев.

В Ишимском районе общее число пожаров составило 37 случаев, загораний 71, погибло три человека, травмировано два. Кроме того, случилось 74 загорания, из них в 62 случаях воспламенился мусор и в 12 - сухая трава.

По словам Дмитрия Яковлева, профилактическая работа по противопожарной безопасности ведется не прекращаясь. Три четверти всех пожаров происходит в жилом секторе: в Ишиме 73 % от общего количества, а в Ишимском районе 71 %. По-прежнему самыми распространенными причинами происшедших пожаров служат нарушения правил устройства и эксплуатации электрооборудования и отопительных печей и человеческий фактор - неосторожное обращение с огнем, курение.

Начальник ишимского отдела тюменской авиабазы по охране лесов Павел Тютев дополнил, что обнаружение лесных и ландшафтных пожаров происходит четырьмя способами: авто- и авиапатрулированием, космомониторингом и обращением в единую диспетчерскую службу. Последний является очень популярным среди ответственных жителей Ишима и Приишимья. Граждане оперативно сообщают о возгораниях и подозрениях на пожары в лесных массивах. Посредством авиапатрулирования было выявлено 9 пожаров, наземный патруль обнаружил 5 очагов возгорания, спутник нашел 6 так называемых термоточек и через ЕДДС поступило 8 сообщений о пожарах.

Павел Тютев рассказал, что за весенне-летний период 2018 года на тушении пожаров было задействовано 295 человек и 110 единиц техники. С начала пожароопасного сезона было потушено 26 ландшафтных пожаров общей площадью около 650 га и два лесных пожара общей площадью 39 га.

Руководители пожарной службы и лесничества поблагодарили друг друга за взаимопомощь и подчеркнули, что их общая задача - не допустить лесные и ландшафтные пожары в населенные пункты.

Инна Кондрашкина