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В Тюмени осудят студента за массовое ДТП на угнанном автомобиле

Происшествия, 16:10 27 июля 2018

ГИБДД Тюменской области

Молодого человека, обвиняемого в угоне автомобиля, осудят в Тюмени, сообщает прокуратура Тюменской области.

27-летний тюменец на своем автомобиле Honda Civic согласился подвезти знакомого студента, который находился в состоянии опьянения. У музея "Городская Дума" автомобиль остановили сотрудники ДПС, поскольку на переднем бампере отсутствовал государственный регистрационный знак. Водитель, оставив ключ в замке зажигания, прошел в служебную машину полиции.

В это время пьяный пассажир пересел на место водителя и поехал на большой скорости. На перекрестке улиц Ленина-Семакова Honda Civic врезалась в стоявшие перед светофором машины: Audi 8, а затем в BMW 520, который ударил Toyota Rav и Ford Transit.

Молодой человек за управление автомобилем в состоянии опьянения и без водительского удостоверения был арестован на 15 суток. Теперь ему предстоит предстать перед судом за угон автомобиля. Владелец Honda Civic написал заявление о привлечении приятеля к уголовной ответственности.

Материалы дела направлены в суд.

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# ДТП , суд , угон

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