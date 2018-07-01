Тюменских управленцев приглашают участвовать в конкурсе "Мой Дагестан"

Фото мой.дагестан2018.рф Фото мой.дагестан2018.рф

Представителей общественности, в том числе дагестанской диаспоры, и инициативных управленцев Тюменской области приглашают к участию в кадровом конкурсе управленцев "Мой Дагестан" правительства Республики Дагестан при поддержке автономной некоммерческой организации "Россия - страна возможностей", сообщают организаторы.

Врио главы территории Владимир Васильев подчеркнул необходимость совершенствования системы управления республики и повышения качества жизни в регионе.

"Мы хотим пригласить людей, имеющих опыт, для решения сверхсложных задач. Это тот лифт, который так давно все ждали. Лифт наверх - в высшие эшелоны власти: и республиканской, и муниципальной", - сказал он.

Конкурс направлен на поиск людей с высокими управленческими навыками, но это не единственная цель, подчеркнул руководитель региона.

"Мы хотим найти людей честных. Мы хотим найти людей, которые будут заботиться о благе граждан и процветании республики, а не только о своих личных интересах. Если очень просто, тот, кого мы ищем в этом конкурсе, - инициативный, профессиональный человек с нормальными нравственными ориентирами", - пояснил Владимир Васильев.

Кампания по формированию кадрового резерва по аналогии с президентским резервом получила одобрение президента России Владимира Путина.

Сбор заявок проводится до 29 июля 2018 года. Подробности здесь.