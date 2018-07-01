Жилищная программа для бюджетников будет продолжена, заявил Александр Моор

фото ИА "Тюменская линия" фото ИА "Тюменская линия"

Эффективность областной программы поддержки работников бюджетной сферы очень высокая, потому она обязательно будет продолжена.

Об этом заявил врио губернатора Тюменской области Александр Моор на заседании президиума областного правительства, которое он провел 27 июля. На заседание рассмотрели ход реализации соответствующей региональной жилищной программы.

Было отмечено, что за семь лет, с 2011 по 2017 годы, 4 тыс. 322 работника бюджетной сферы в Тюмени и Тобольске улучшили жилищные условия с помощью государственной поддержки. В совокупности они приобрели 191 тыс. кв. м жилья. Порядка 97-98% участников программы ежегодно используют это право, причем в основном приобретают новое жилье.

Напомним, субсидии и займы на приобретение жилья по решению трудовых коллективов предоставляются сотрудникам учреждений образования, здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики, социальной защиты, занятости населения в городах Тюмень и Тобольск. Эту социальную поддержку могут получить работники, имеющие стаж не менее 10 лет и признанные нуждающимися в жилых помещениях.

По словам начальника главного управления строительства Тюменской области Сергея Шустова, в этом году участниками программы определены 502 человека. На 1 июня, социальные выплаты и займы уже предоставлены 85 из них, общая площадь приобретенного жилья составила почти 4 тыс. кв.м.

Сергей Шустов доложил, что в рамках областной программы "Развитие жилищного строительства" до 2020 года на эти мероприятия ежегодно предусмотрено почти 900 млн рублей, из них: 300 млн рублей – на предоставление социальных выплат, около 600 млн рублей – на предоставление займов.

С помощью господдержки решают свой квартирный вопрос и молодые семьи. С 2006 по 2017 год улучшили жилищные условия 17 тыс. 439 молодых семей. На предоставление социальных выплат молодым семьям в рамках подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" ФЦП "Жилище" направлено более 14 млрд рублей. Большая часть из них - 12,6 млрд рублей – средства областной казны, остальные - финансирование из федерального бюджета. В этом году, по данным на 1 июня, социальные выплаты уже предоставлены 50 молодым семьям.