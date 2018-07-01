Дублеры ФК "Тюмень" встретятся с "Витязем" из Уфы

фото ФК "Тюмень" фото ФК "Тюмень"

Дублеры ФК "Тюмень" встретятся с клубом "Витязь-ГТУ" из Уфы на стадионе "Геолог" 28 июля в 13 часов, сообщает ФК "Тюмень".

Главным арбитром игры назначен Александр Маюн из Челябинска.

Также, 28 июля тобольский "Тобол" сразится в Магнитогорске с "Металлургом". В Миассе местное "Торпедо" проведет поединок с коркинским "Шахтером". В Ашу пожалует "Уралец" из Нижнего Тагила, чтобы выяснить отношения с "Металлургом". "Амкар-Юниор" в Кургане встретится с местным "Тоболом".

Турнирную таблицу возглавляет "Торпедо", 36 очков. Вторую строчку занимают магнитогорские футболисты, 28 баллов. На третьей позиции располагается команда из Аши, 24 очка.

Тюменские резервисты, у которых насчитывается 19 баллов, держатся пятыми. Тоболяки идут девятыми, у них в активе 8 очков.