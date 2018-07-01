ХК "Рубин" начал выдавать аккредитацию журналистам

фото ХК "Рубин" во Вконтакте фото ХК "Рубин" во Вконтакте

Тюменский "Рубин", выступающий в Высшей хоккейной лиге, начинает аккредитацию представителей средств массовой информации на матчи чемпионата "ВХЛ – Кубка Шелкового пути" сезона 2018-2019 годов, сообщает клуб "Рубин".

Журналисты, желающие получить аккредитацию на домашние поединки "Рубина" должны прислать заявку на электронный адрес vhlak2018@gmail.com.

В письме, за подписью руководителя соответствующего СМИ, необходимо указать сотрудников, которые будут освещать хоккейные матчи. Также следует предоставить фотографии в электронном виде работников масс-медиа, которые будут освещать матчи чемпионата ВХЛ.

Прием заявок пройдет до 22 августа. ХК "Рубин" оставляет за собой право отказать в аккредитации отдельным представителям СМИ.