  • 30 июля 201830.07.2018понедельник
  • USD62,9726
    EUR73,3442
  • В Тюмени 15..17 С 1 м/с ветер северо-восточный

ХК "Рубин" начал выдавать аккредитацию журналистам

Спорт, 17:27 30 июля 2018

фото ХК "Рубин" во Вконтакте

Тюменский "Рубин", выступающий в Высшей хоккейной лиге, начинает аккредитацию представителей средств массовой информации на матчи чемпионата "ВХЛ – Кубка Шелкового пути" сезона 2018-2019 годов, сообщает клуб "Рубин".

Журналисты, желающие получить аккредитацию на домашние поединки "Рубина" должны прислать заявку на электронный адрес vhlak2018@gmail.com.

В письме, за подписью руководителя соответствующего СМИ, необходимо указать сотрудников, которые будут освещать хоккейные матчи. Также следует предоставить фотографии в электронном виде работников масс-медиа, которые будут освещать матчи чемпионата ВХЛ.

Прием заявок пройдет до 22 августа. ХК "Рубин" оставляет за собой право отказать в аккредитации отдельным представителям СМИ.

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# аккредитация , журналисты , СМИ , ХК Рубин

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
17:27 30.07.2018ХК "Рубин" начал выдавать аккредитацию журналистам
15:38 30.07.2018Тюменские скалолазы признаны призерами Кубка мира
15:16 30.07.2018Команда Исетского победила в соревнованиях по городошному спорту
11:14 30.07.2018Тюменская велосипедистка стала чемпионкой России