Комплекс "Тимокко" помогает детям с аутизмом

Комплекс "Тимокко" помогает детям с аутизмом/фото https://mederia.ru Комплекс "Тимокко" помогает детям с аутизмом/фото https://mederia.ru

Развивающе-коррекционный комплекс "Тимокко", оснащенный видеобиоуправлением на основе запатентованной технологии отслеживания движений тела и жестов на компьютере помогает детям с аутизмом, сообщает департамент социального развития Тюменской области.

Новую методику по использованию данного комплекса используют сотрудники областного реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями "Родник". По словам заместителя руководителя по учебно-воспитательной работе Людмилы Зыковой, данная методика хорошо влилась в программу реабилитации и дает результат на 100 %. Особенностью программы является то, что она построена на игре, а это позволяет найти подход к тем детям, на которых не действуют другие методы реабилитации. "Тимокко" позволяет задействовать моторику и когнитивные функции, а также вовлечь детей в социализацию.

Комплекты в исполнении "Тимокко": "Буквы. Цифры. Цвет", "Игры с Тимом", "Возьми и сделай" включают в себя интерактивные игры, повышающие мотивацию детей к физической и познавательной деятельности в веселой и интересной форме. Дети развивают двигательные, когнитивные, коммуникативные навыки в игровой среде, где игры не носят соревновательный характер, что обеспечивает безопасное игровое пространство.

По мнению преподавателей центра, метод является инновационным. Аутизм – дефект сложный, а благодаря включению новых технологий и полезным рекомендациям к работе с комплексом, занятия с детьми проходят интереснее, а сами преподаватели могут чувствовать себя увереннее.

С июня методика уже была применена в работе с семью детьми с расстройством аутистического спектра. Контактную информацию можно получить по телефону 77-20-64 и по электронной почте: Rodnik97-ОМС@yаndex.ru.