  • 1 августа 20181.08.2018среда
  • USD62,3497
    EUR73,0738
  • В Тюмени 20..22 С 3 м/с ветер северо-западный

Спортинструкторы готовы научить тюменцев играть в городки

Спорт, 08:47 01 августа 2018

Фото atmr.ru

132 инструктора по спорту будут работать на 167 спортивных объектах в Тюмени в августе.

Помимо занятий со спортивными инструкторами тюменцам будет предложено около 300 мероприятий, среди которых различные турниры, соревнования, матчи по футболу, хоккею, баскетболу, волейболу, шахматам, скандинавской ходьбе, настольному теннису, дартсу, "Веселые старты", семейные эстафеты, легкоатлетические забеги, танцевальные марафоны.

На занятия городошным спортом можно записаться к спортинструктору Владиславу Филимендикову по тел. 89091933240, а также по тел. МАУ ДО ДЮЦ "Старт" города Тюмени 697-273.

Подготовиться к предстоящему новому учебному году тюменцам поможет вальс, посвященный Дню знаний-2018. Обучение осеннему вальсу пройдет 25 августа в Центре спортивного танца (пр. Геологоразведчиков, 19, тел. 20-05-53).

Графики работы спортивных инструкторов по различным видам спорта ежемесячно размещаются на сайте департамента по спорту и молодежной политике администрации Тюмени.

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# вальс , городошный спорт , спортинструкторы

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
08:47 01.08.2018Спортинструкторы готовы научить тюменцев играть в городки
08:05 01.08.2018Гонка на лыжероллерах пройдет в "Жемчужине Сибири"
18:16 31.07.2018Почти сотня детей поучаствовали в инклюзивном забеге в Затюменском экопарке
16:05 31.07.2018Сергей Водопьянов рассказал о боксе, стратегии и подготовке к соревнованиям