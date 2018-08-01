Спортинструкторы готовы научить тюменцев играть в городки

Фото atmr.ru Фото atmr.ru

132 инструктора по спорту будут работать на 167 спортивных объектах в Тюмени в августе.

Помимо занятий со спортивными инструкторами тюменцам будет предложено около 300 мероприятий, среди которых различные турниры, соревнования, матчи по футболу, хоккею, баскетболу, волейболу, шахматам, скандинавской ходьбе, настольному теннису, дартсу, "Веселые старты", семейные эстафеты, легкоатлетические забеги, танцевальные марафоны.

На занятия городошным спортом можно записаться к спортинструктору Владиславу Филимендикову по тел. 89091933240, а также по тел. МАУ ДО ДЮЦ "Старт" города Тюмени 697-273.

Подготовиться к предстоящему новому учебному году тюменцам поможет вальс, посвященный Дню знаний-2018. Обучение осеннему вальсу пройдет 25 августа в Центре спортивного танца (пр. Геологоразведчиков, 19, тел. 20-05-53).

Графики работы спортивных инструкторов по различным видам спорта ежемесячно размещаются на сайте департамента по спорту и молодежной политике администрации Тюмени.