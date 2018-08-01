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В Уватском районе задержали югорчанина с поддельными правами

Происшествия, 12:49 01 августа 2018

ГИБДД Тюменской области

Житель Сургута с поддельным водительским удостоверением задержан в Уватском районе, сообщает УМВД России по Тюменской области

На стационарном посту сотрудники ДПС остановили автомобиль BMW для проверки документов. 29-летний житель Сургута предоставил инспектору водительское удостоверение с признаками подделки. Результаты экспертизы подтвердили, что документ поддельный.

Возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит лишение свободы на срок до шести месяцев.

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# поддельные права , Уватский район

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