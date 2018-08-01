В Уватском районе задержали югорчанина с поддельными правами
ГИБДД Тюменской области
Житель Сургута с поддельным водительским удостоверением задержан в Уватском районе, сообщает УМВД России по Тюменской области
На стационарном посту сотрудники ДПС остановили автомобиль BMW для проверки документов. 29-летний житель Сургута предоставил инспектору водительское удостоверение с признаками подделки. Результаты экспертизы подтвердили, что документ поддельный.
Возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит лишение свободы на срок до шести месяцев.