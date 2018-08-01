Жительница Уватского района украла у пенсионера деньги

Фото СК РФ Фото СК РФ

Женщину, подозреваемую в краже денег у пенсионера, задержали в Уватском районе, сообщает УМВД России по Тюменской области.

Житель Екатеринбурга приехал в Уватский район на отдых. Перед тем, как отправиться на десятидневный сплав, он оставил все вещи и документы у своего знакомого. Вернувшись назад, гражданин обнаружил пропажу паспорта и 8 тыс. рублей.

В период отсутствия потерпевшего его знакомый праздновал день рождения. Супруга одного из гостей украла из сумки уральского гостя паспорт и деньги.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Женщине грозит лишение свободы на срок до двух лет.