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Жительница Уватского района украла у пенсионера деньги

Происшествия, 13:32 01 августа 2018

Фото СК РФ

Женщину, подозреваемую в краже денег у пенсионера, задержали в Уватском районе, сообщает УМВД России по Тюменской области.

Житель Екатеринбурга приехал в Уватский район на отдых. Перед тем, как отправиться на десятидневный сплав, он оставил все вещи и документы у своего знакомого. Вернувшись назад, гражданин обнаружил пропажу паспорта и 8 тыс. рублей.

В период отсутствия потерпевшего его знакомый праздновал день рождения. Супруга одного из гостей украла из сумки уральского гостя паспорт и деньги.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Женщине грозит лишение свободы на срок до двух лет.

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# кража , Уватский район

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