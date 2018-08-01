Эксперты Роскачества не нашли нитратов в ранних арбузах

Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия"

Роскачество завершило первый этап проверки арбузов в России. Ранние плоды проверили, в частности, на содержание нитратов и пестицидов, сообщается на сайте ведомства.

Эксперты исследовали ранние арбузы на наличие нитратов в двух лучших лабораториях. И обе лаборатории выдали одинаковый результат: количество нитратов ниже предельно допустимых концентраций. То есть ни в супермаркете, ни на рынке, ни в торговой точке у дороги "нитратных" арбузов в этом сезоне не нашли.

Специалисты поясняют, что нитраты – это "витамины" роста, минеральные удобрения, необходимые для питания растений. Арбузы удобряют нитратами в период их созревания. При соблюдении агротехнологии арбуз возьмет ровно столько, сколько ему нужно для роста. К концу созревания в нем не должно быть нитратов. Единственный шанс получить арбуз с повышенным количеством нитратов – сорвать его недозревшим. Но, скорее всего, они будут только в корке. Вероятность найти превышения по нитратам в мякоти низкая.

Что же касается пестицидов, в арбузах, купленных с лотка на фруктовой базе, Роскачество зафиксировало небольшие превышения по количеству пестицидов (инсектицидов ацетамиприда и малатиона). Других превышений во время исследования не обнаружено.

Эксперты исследовали арбузы на наличие как тех пестицидов, содержание которых нормируется в России, так и тех, которые нормируются в Евросоюзе. Большая часть из них – инсектициды. Как правило, до мякоти пестициды не доходят: либо остаются на корке, либо впитываются в нее. "Сердце" арбуза – самая безопасная его часть.