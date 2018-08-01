В Краснодарском крае построят самую дорогую трассу в России

Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия"

Автомагистраль стоимостью в 1,2 триллиона рублей планирует построить на Черноморском побережье Росавтодор, об этом сообщает "РИА Новости".

Четырехполосная скоростная трасса станет кратчайшим путем между Сочи и Джубгой. Если проект будет реализован, время в пути сократится с четырех до одного часа. Новая трасса должна пройти в обход населенных пунктов. Проект планируется реализовать в четыре этапа.

В качестве финансирования проекта рассматривается сценарий государственно-частного партнерства.