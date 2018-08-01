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Литературный конкурс "Ода Тюмени-2018" подвел итоги

Общество, 17:43 01 августа 2018

Фото "Библиотека на Червишевском тракте г. Тюмень" vk.com

Тюменцы Петр Шевченко, Елена Поддубная и Владимир Герасимов стали лауреатами XII городского конкурса литературного и песенного самодеятельного творчества "Ода Тюмени" в номинации "Стихотворение", сообщает городская администрация.

В номинации "Проза малых форм" победили Татьяна Погребнюк, Марат Ахметов и Евгений Бондарев. Лучшими в номинации "Песня" стали Татьяна Черепанова, Петр Сафронов и Владимир Паршуков.

Всего в конкурсе участвовали 72 человека. Самому юному участнику творческого состязания – 9 лет, а самому зрелому – более 80. Конкурсанты посвятили родному городу 164 работы.

Самыми активными оказались самодеятельные поэты. Среди прозаических текстов более многочисленными оказались очерки, эссе, короткие рассказы и повествования.

В экспертный совет конкурса вошли писатели, поэты, музыканты, работники культуры Тюмени.

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# Ода Тюмени , поэзия , проза

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