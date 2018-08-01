Литературный конкурс "Ода Тюмени-2018" подвел итоги
Тюменцы Петр Шевченко, Елена Поддубная и Владимир Герасимов стали лауреатами XII городского конкурса литературного и песенного самодеятельного творчества "Ода Тюмени" в номинации "Стихотворение", сообщает городская администрация.
В номинации "Проза малых форм" победили Татьяна Погребнюк, Марат Ахметов и Евгений Бондарев. Лучшими в номинации "Песня" стали Татьяна Черепанова, Петр Сафронов и Владимир Паршуков.
Всего в конкурсе участвовали 72 человека. Самому юному участнику творческого состязания – 9 лет, а самому зрелому – более 80. Конкурсанты посвятили родному городу 164 работы.
Самыми активными оказались самодеятельные поэты. Среди прозаических текстов более многочисленными оказались очерки, эссе, короткие рассказы и повествования.
В экспертный совет конкурса вошли писатели, поэты, музыканты, работники культуры Тюмени.