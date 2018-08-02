Заказникам Юргинского и Ярковского районов исполнилось 55 лет

Фото газеты "Призыв", автор Ю. Климов Фото газеты "Призыв", автор Ю. Климов

55 лет исполнилось заказникам регионального значения "Иевлевский" (Ярковский район), "Таповский" (Ярковский и Юргинский районы), "Новотаповский" и "Юргинский" (Юргинский район), сообщает газета "Призыв".

В заказниках, созданных 25 июля 1963 года, действует режим особой охраны, запрещена любая деятельность, противоречащая целям их создания, или причиняющая вред природному комплексу.

Заказник "Иевлевский" площадью 10 тыс. га находится неподалеку от д. Шатанова в пойме р. Нерда в ее нижнем и среднем течении и захватывает большую часть озер Большая Чичайла, Тынкуль, Цыганкуль, Сайгач. Он образован для охраны типичных для южной тайги и подтайги ландшафтов с фаунистическими и флористическими комплексами долины р. Нерда.

Заказник "Новотаповский" площадью 10 тыс. га узкой лентой вытянулся вдоль русла р. Тап (правый приток р. Тобол) в верхнем и среднем ее течении и включает в себя долину реки и прилегающие к ней плакоры. Он создан для сохранения природных комплексов долины р. Тап, связанного с ней видового разнообразия животных, растений и грибов, в том числе занесенных в Красные книги России и Тюменской области, Красные списки МСОП (большой кроншнеп, орлан-белохвост, беркут, кречет, сапсан и др.), ценных охотничьих ресурсов.

На территории заказника встречаются редкие для области виды растений - гроздовник многораздельный, два вида башмачков (башмачок крапчатый и венерин башмачок настоящий), липа сердцевидная. На территории заказника обитает чернушка Циклопа - вид насекомых, занесенный в Красную книгу Тюменской области.

Заказник "Юргинский" площадью 7 тыс. га создан для охраны типичных для южной тайги и подтайги ландшафтов с фаунистическими и флористическими комплексами долины р. Юрга и ее притоков, в том числе занесенных в Красные книги РФ и Тюменской области, Красные списки МСОП. Территория заказника является природным резерватом для охраны и репродукции диких зверей и птиц в естественных условиях обитания, для сохранения видового разнообразия животных, растений и грибов, в том числе включенных в красные книги России и Тюменской области. Территория представлена подтаежными природными комплексами (преимущественно лесными). Преобладают осиново-березовые и осиново-березово-сосновые древостои. Заболоченность невысокая. Речная сеть представлена рекой Юрга (в среднем течении) и ее крупными притоками Укроп и Супруг. На территории заказника зарегистрированы редкие виды растений и животных, занесенные в Красную книгу Тюменской области: гроздовник многораздельный, башмачок крапчатый. Из промысловых видов основными являются лось, енотовидная собака, лисица, европейский речной бобр, барсук, заяц-беляк, белка, куница, горностай, норка, рябчик, глухарь, тетерев и другие.

Заказник "Таповский" площадью 45 тыс. га расположен на территории Юргинского и Ярковского районов вдоль долины р. Тап в нижнем и среднем ее течении. Заказник представлен типичными для южной тайги и подтайги растительными сообществами с характерными флористическими и фаунистическими комплексами. Около 40% лесов заказника – коренные сосновые леса, которые перемежаются производными березовыми, осиновыми, а также южно-таежными сосново-березовыми, местами с липой, лесами. На территории заказника зарегистрированы редкие виды растений и животных, занесенные в Красную книгу Тюменской области: липа сердцевидная, башмачок крапчатый, пальчатокоренник Фукса, датрония твердая и антродия изменчивая, лунь полевой; встречаются орлан-белохвост, беркут, филин, занесенные в красные книги России и МСОП. Из промысловых видов основными являются лось, кабан, волк, лисица, европейский речной бобр, заяц-беляк, белка, куница, горностай, колонок, норка, рябчик, глухарь, утки и другие.