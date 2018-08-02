Владимир Столяров: совершенствование пенсионной системы приведет к увеличению пенсии

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Тема изменений в пенсионной системе так или иначе обсуждается повсеместно, поскольку касается миллионов людей. При этом надо опираться на экономический анализ, оценивать перспективные прогнозы с учетом объективного анализа принимаемых решений. Такую точку зрения высказал депутат Тюменской областной думы Владимир Столяров, комментируя законопроект.

Он процитировал слова президента: "Как сказал Владимир Путин, ключевая задача во всей системе пенсионного обеспечения – это значительное повышение уровня благосостояния и доходов пенсионеров".

Как сообщает пресс-служба регионального отделения партии "Единая Россия", Владимир Столяров также отметил, что изменение пенсионного законодательства позволит повысить пенсию на 1000 тыс. рублей ежемесячно. Такими образом в 2019 году общее повышение составит 12 тыс. рублей. "Это позитивный факт, который коснется около 40 млн пенсионеров, среди которых – 380 тыс. проживают в Тюменской области. Они, как и раньше, будут получать все положенные социальные выплаты в соответствии с приобретенными пенсионными правами и льготами", - пояснил он.

Депутат акцентировал внимание на льготных категориях, которых не коснутся пенсионные изменения. К ним относятся граждане, имеющие право на назначение досрочных пенсий – занятые на работах с вредными, тяжелыми условиями труда, а также те, кому назначены страховые пенсии по социальным мотивам (многодетные женщины, инвалиды по зрению с 1 группой, женщины, родившие и воспитавшие ребенка-инвалида до 8 лет, люди, пострадавшие от аварии на Чернобыльской АЭС). Кроме того, по его словам, по законопроекту право досрочного выхода на пенсию сохранится для многих категорий: работники, которые выходят на пенсию досрочно в связи с работой в районах Крайнего Севера и в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера, педагогические, медицинские, творческие работники и другие.

Владимир Столяров также подчеркнул, что необходимо обратить внимание на вопросы стимулирования программ переобучения и переподготовки пенсионеров, которые являются дополнительным гарантом для их трудоустройства.

"Очень важно, что переходный период позволит не повышать резко пенсионный возраст для тех, кто должен выйти на пенсию в ближайшие годы", - сказал он.

По словам депутата, окончательного решения пока нет, закон принят только в первом чтении. "Сейчас на разных площадках, в том числе на уровне правительства, по этому вопросу идут дискуссии законодателей, актива общественных организаций и населения. В Тюменской области также прошли такие дискуссионные площадки. Считаю, что изменение пенсионной системы давно назрело, иначе не будет возможности повысить размер пенсии ", - подчеркнул Владимир Столяров.