В Уватском районе пьяный мужчина скрылся с места ДТП на угнанной машине

ГИБДД Тюменской области ГИБДД Тюменской области

Мужчину, скрывшегося с места ДТП на чужом автомобиле, задержали полицейские в Уватском районе, сообщает УМВД России по Тюменской области.

В полицию поступило сообщение от участника ДТП о том, что неизвестный столкнулся с его автомобилем и скрылся с места происшествия. Полицейские обнаружили брошенный автомобиль, позже установили и задержали виновника аварии. Им оказался 45-летний житель Ялуторовска.

Мужчина в ходе застолья взял ключи от автомобиля своего знакомого. Состояние алкогольного опьянения и отсутствие навыков управления транспортным средством привели любителя скорости к столкновению со встречным автомобилем.

Возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит лишение свободы на срок до пяти лет.