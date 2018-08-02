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В Уватском районе пьяный мужчина скрылся с места ДТП на угнанной машине

Происшествия, 10:56 02 августа 2018

ГИБДД Тюменской области

Мужчину, скрывшегося с места ДТП на чужом автомобиле, задержали полицейские в Уватском районе, сообщает УМВД России по Тюменской области.

В полицию поступило сообщение от участника ДТП о том, что неизвестный столкнулся с его автомобилем и скрылся с места происшествия. Полицейские обнаружили брошенный автомобиль, позже установили и задержали виновника аварии. Им оказался 45-летний житель Ялуторовска.

Мужчина в ходе застолья взял ключи от автомобиля своего знакомого. Состояние алкогольного опьянения и отсутствие навыков управления транспортным средством привели любителя скорости к столкновению со встречным автомобилем.

Возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит лишение свободы на срок до пяти лет.

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# ДТП , Уватский район , угон

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