В Тюменский госуниверситет конкурс на бюджет достигает 13 человек на место

www.utmn.ru www.utmn.ru

Предварительный конкурс на образовательные программы бакалавриата и специалитета в Тюменском государственном университете составляет 13 человек на одно бюджетное место. В прошлом году конкурс был меньше – 10 человек на место, сообщили в вузе.

Приемная комиссия ТюмГУ получила 19 тыс. заявлений на очную форму обучения по программам бакалавриата и специалитета. Из них более 11 тыс. ориентированы на бюджетное обучение. На гуманитарные и социально-экономические направления конкурс в среднем составляет 23 человека на место: от 10 - в Школу перспективных исследований и 13 - на педагогические направления подготовки до 161 на "Экономику", 132 на ГМУ, 93 на "Менеджмент". Чуть меньше конкурс на "Социологию", "Лингвистику" и "Филологию" – 30 человек на место. Такой высокий конкурс обусловлен количеством выделенных бюджетных мест.

Например, на "Экономике" в ТюмГУ всего четыре бесплатных места, на ГМУ – три, на "Менеджмент" в этом году приходится только шесть бюджетных мест. На естественно-научные и IT-направления конкурс ниже и составляет в среднем 10 человек на место: от пяти на "Экологию и природопользование" до 18 на "Техническую физику" и 24 на "Мехатронику и робототехнику".

Напомним, в Тюменском госуниверситете количество бюджетных мест на естественно-научные и IT-направления подготовки по программам бакалавриата и специалитета вновь в 2,7 раза больше, чем на социогуманитарные. Всего на очное бесплатное образование по программам бакалавриата и специалитета могут рассчитывать 865 человек.