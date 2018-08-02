Александр Большунов – победитель марафона фестиваля Blink

Фото ЦСП72 Фото ЦСП72

Тюменский лыжник Александр Большунов стал победителем марафона Международного фестиваля Blink.

Как сообщает ЦСП72, Александр Большунов был первым в марафоне на 60 км классическим стилем с общего старта.

Атлетов Дениса Спицова, Глеба Ретивых, Евгения Белова, Татьяну Алешину и Александра Большунова в составе национальной сборной ждут еще 15 км масстарта свободным стилем и спринт.

Фестиваль Blink проходит в норвежском Саннесе. В нем ежегодно соревнуются сильнейшие мировые лыжники.