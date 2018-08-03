Юных тюменцев обучат вокалу во Дворце "Пионер"

Фото Дворца творчества и спорта "Пионер" Фото Дворца творчества и спорта "Пионер"

Желающих обучиться вокалу ребят в возрасте от 4 до 14 лет приглашают на прослушивание в Студию детского эстрадного вокала "Дебют" Дворца творчества и спорта "Пионер", сообщает организация.

Прослушивание пройдет на ул. Геологоразведчиков, 6а в 411 аудитории 26 августа с 12 часов до 14 часов.

Детям 4-5 лет для участия в кастинге необходимо выбрать и заранее выучить наизусть небольшое стихотворение.

Студия эстрадного вокала "Дебют" была создана в 2005 году. Воспитанники - многократные лауреаты городских, областных, всероссийских и международных конкурсов в Сочи, Тобольске, Анапе, Москве, Санкт-Петербурге, Владивостоке, Севастополе и других городах. В составе "Дебюта" - 10 коллективов для ребят разных возрастов.