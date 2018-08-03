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Тюменцы идут на семейный рекорд с Бастой

Общество, 11:21 03 августа 2018

Фото "Моя территория"

Рекорд по самому массовому семейному исполнению песни Басты "Сансара" поставят на семейном фестивале #ПАПАТУТ 5 августа, сообщает "Моя территория". Поучаствовать в постановке рекорда в парке Заречном могут все желающие. По прогнозам организаторов, песню одновременно исполнят 1,5 тыс. человек.

Открытие семейного фестиваля #ПАПАТУТ состоится в 12 часов. В 12 часов 30 минут стартуют образовательные и интерактивные площадки. Для тюменских родителей выступят пять федеральных и восемь региональных экспертов. Спикеры поделятся секретом гармоничных отношений, познакомят с моделями воспитания, расскажут, как разнообразить детский досуг и раскроют лайфхаки для мам в декрете.

На тематических интерактивных площадках родители с детьми научатся лепке из кинетического пластилина, свяжут плед добра, сделают открытку своими руками, научатся танцевать и создадут оригами. Также гостей ждут кулинарные и спортивные мастер-классы. Викторины, настольные игры, открытый урок по математике и английскому, мастер-класс по рисованию 3D ручками – все это разнообразит выходные тюменцев.

В 18 часов 30 минут стартует вечерняя программа фестиваля. Тюменцы увидят научное шоу, цирковые номера и детский показ мод.

В 19 часов 15 минут семьи исполнят песню "Сансара" и станут участниками события для Книги рекордов России.

Также на фестивале откроют инсталляцию #берегитедетей. Гости увидят в парке Заречный три арт-объекта, которые напомнят родителям о том, что нельзя оставлять детей без присмотра.

Полная программа фестиваля и регистрация здесь.

Вход свободный.

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# #ПАПАТУТ , Баста , Книга рекордов России

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