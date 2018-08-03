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В Тюмени выявили лучший пожарный караул

Общество, 12:38 03 августа 2018

МЧС России по Тюменской области

Команда 13-й пожарно-спасательной части одержала победу в конкурсе "Лучший караул" в Тюмени, сообщает МЧС России по Тюменской области.

Всего за почетное звание боролись семь коллективов. Они состязались в скоростном маневрировании на пожарном автомобиле, развертывании отделения с установкой автоцистерны на водоем, подъеме по штурмовой лестнице в окно четвертого этажа, пожарной эстафете. Все этапы соревнований максимально были приближены к боевым действиям.

В борьбе между пожарно-спасательными частями победила команда 13-й пожарно-спасательной части, на втором месте оказалась 123-я часть, третье место заняла специализированная пожарно-спасательная часть по тушению крупных пожаров. Все призеры соревнований были награждены кубками, медалями и ценными подарками.

Победители в сентябре выступят на областных соревнованиях от лица пожарно-спасательного гарнизона Тюмени.

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# конкурс пожарных , МЧС , пожарные

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