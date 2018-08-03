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Тюменка порезала ножом своего сожителя

Происшествия, 12:49 03 августа 2018

Фото СК РФ

Женщину, подозреваемую в причинении легкого вреда здоровью своему сожителю, задержали в Тюмени, сообщает УМВД России по Тюменской области.

В квартире на ул. Жуковского поссорились пьяные сожители. Мужчина решил взять деньги из общего бюджета и покинуть квартиру. Подозреваемую такой исход решения конфликта не устроил. Женщина кухонным ножом нанесла удар по руке своему сожителю и забрала деньги. Мужчина смог самостоятельно оказать себе первую помощь, затем обратился в полицию

Возбуждено уголовное дело. Женщине грозит лишение свободы на срок до двух лет.

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# поножовщина , сожители

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