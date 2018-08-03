В Тюмени пройдет турнир по мини-футболу памяти Бориса Елькина

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Традиционный турнир по мини-футболу, посвященный памяти ветерана Великой Отечественной войны, заслуженного работника физической культуры России, судьи всесоюзной категории Бориса Петровича Елькина, состоится 4 августа на стадионе СК "Строймаш" (ул. Индустриальная, 49а).

Как сообщили в пресс-службе СДЮСШОР "Пионер", за переходящий Кубок турнира будут бороться восемь сборных команд ветеранов спорта из Тюмени, Нижней Тавды и Кургана. Начало матчей в 11 часов.

Отметим, в качестве судьи Борис Елькин сопровождал соревнования по хоккею с шайбой и мячом, волейболу, баскетболу и даже спортивной гимнастике, а также параллельно осваивал тренерскую профессию. Под его руководством в 50-60 годы выступали футбольная команда "Звезда" и хоккейный клуб "Водник", последний под началом Бориса Петровича участвовал в финале Кубка СССР среди молодежных команд.

Организаторами турнира выступили департамент по спорту и молодежной политике администрации Тюмени, "Прибой" и Тюменская городская федерация футбола.