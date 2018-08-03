Самые сложные соревнования среди знатоков геометрии выиграл тюменский школьник

Фото областного департамента образования и науки Фото областного департамента образования и науки

Девятиклассник Тюменской областной физико-математической школы Леонид Горбунов занял первое место в финальном туре XIV олимпиады по геометрии им. И. Ф. Шарыгина.

Как сообщает областной департамент образования и науки, это самые сложные соревнования среди знатоков геометрии, на которые попадают только победители и призеры статусных олимпиад и турниров из разных стран мира, прошедшие дополнительный – заочный отбор. В числе финалистов более 100 юных математиков из России, Индии, Ирана, Перу, Саудовской Аравии, Панамы, Вьетнама, Болгарии, Казахстана, Молдовы, Беларуси и т.д.

Финал соревнований проходил в Дубне с 30 июля по 2 августа. Два дня подряд ребята решали по четыре задачи и устно защищали свои решения перед экспертами. В их числе, к слову, известные ученые, педагоги и энтузиасты математического просвещения.

От Тюменской области в финал прошли трое учеников ФМШ: Иван Кабашный, Иван Строгальщиков и Леонид Горбунов. Всех их подготовил преподаватель областной физико-математической школы Анатолий Кугаевский. Он же смог увлечь геометрией Леонида с первого учебного дня.

"Леонид учится в школе с момента ее основания – с 2015 года, - отмечает Анатолий Анатольевич. - Он очень увлеченный и старательный, настоящий трудяга. Живет геометрией, хотя показывает высокие результаты и в физике, блестяще читает стихи, участвует во Всероссийском конкурсе "Живая классика". ОГЭ написал на высший балл. Кроме школьных уроков много занимается самостоятельно, придумывает задачи олимпиадного уровня и предлагает их в журнал "Квант". На всех олимпиадах в этом году Леонид решил все геометрические задачи, даже те, что считались "крепкими орешками"!.

По итогам олимпиады только два девятиклассника из более чем 100 смогли решить все восемь задач. Первую ступень пьедестала заслуженно разделили Леонид Горбунов из Тюмени и школьник из Казани.