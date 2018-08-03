В Муравленко вандалы разгромили голубятню
Фото ИА "Север-Пресс"
Около 40 голубей убили неизвестные в Муравленко, сообщает ИА "Север-Пресс".
От действий злоумышленников пострадал владелец голубятни Виктор Синицын. Как сообщила дочь пострадавшего Виктория Стан, ее отец оставил вход в голубятню открытым, чтобы птенцы смогли выйти погулять, сам уехал по делам. В это время кто-то расправился с птицами. При этом убитые птицы были сложены в коробку. У части оставшихся в живых голубей переломаны крылья.
Делом уже занимается полиция.