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В Муравленко вандалы разгромили голубятню

Происшествия, 15:01 03 августа 2018

Фото ИА "Север-Пресс"

Около 40 голубей убили неизвестные в Муравленко, сообщает ИА "Север-Пресс".

От действий злоумышленников пострадал владелец голубятни Виктор Синицын. Как сообщила дочь пострадавшего Виктория Стан, ее отец оставил вход в голубятню открытым, чтобы птенцы смогли выйти погулять, сам уехал по делам. В это время кто-то расправился с птицами. При этом убитые птицы были сложены в коробку. У части оставшихся в живых голубей переломаны крылья.

Делом уже занимается полиция.

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# голуби , Ямал

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