Померанский шпиц ищет дом
Трехлетняя собака по кличке Онни ищет хозяев. Об этом информационному агентству "Тюменская линия" сообщили в благотворительном фонде помощи животным "Потеряшки".
Онни прекрасно осваивает команды, обожает игры в мяч и охотно изучает собачьи премудрости. Она с удовольствием понежится у вас на руках и лизнет вас в нос. Владельцам придется потратить немного времени на приучение к туалету.
Фенотип померанского шпица, гидроцефалия, не заросший родничок. В фонде с апреля 2018 года. Животное стерилизовано и привито, чипировано. Отдают с денежным взносом в фонд "Потеряшки" в 1 тыс. рублей. Контактный телефон для будущих хозяев: 8-904-600-58-08 (Мария).
Напомним, тюменцы, которые потеряли или нашли животное, могут сообщить об этом по телефону горячей линии "Потеряшек" 94-55-66.
Дарья Казакова