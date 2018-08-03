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Померанский шпиц ищет дом

Общество, 16:29 03 августа 2018

Фото из официальной группы БФПЖ "Потеряшки" "ВКонтакте"

Трехлетняя собака по кличке Онни ищет хозяев. Об этом информационному агентству "Тюменская линия" сообщили в благотворительном фонде помощи животным "Потеряшки".

Онни прекрасно осваивает команды, обожает игры в мяч и охотно изучает собачьи премудрости. Она с удовольствием понежится у вас на руках и лизнет вас в нос. Владельцам придется потратить немного времени на приучение к туалету.

Фенотип померанского шпица, гидроцефалия, не заросший родничок. В фонде с апреля 2018 года. Животное стерилизовано и привито, чипировано. Отдают с денежным взносом в фонд "Потеряшки" в 1 тыс. рублей. Контактный телефон для будущих хозяев: 8-904-600-58-08 (Мария).

Напомним, тюменцы, которые потеряли или нашли животное, могут сообщить об этом по телефону горячей линии "Потеряшек" 94-55-66.

Дарья Казакова

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# потеряшки

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