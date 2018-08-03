Померанский шпиц ищет дом

Фото из официальной группы БФПЖ "Потеряшки" "ВКонтакте" Фото из официальной группы БФПЖ "Потеряшки" "ВКонтакте"

Трехлетняя собака по кличке Онни ищет хозяев. Об этом информационному агентству "Тюменская линия" сообщили в благотворительном фонде помощи животным "Потеряшки".

Онни прекрасно осваивает команды, обожает игры в мяч и охотно изучает собачьи премудрости. Она с удовольствием понежится у вас на руках и лизнет вас в нос. Владельцам придется потратить немного времени на приучение к туалету.

Фенотип померанского шпица, гидроцефалия, не заросший родничок. В фонде с апреля 2018 года. Животное стерилизовано и привито, чипировано. Отдают с денежным взносом в фонд "Потеряшки" в 1 тыс. рублей. Контактный телефон для будущих хозяев: 8-904-600-58-08 (Мария).

Напомним, тюменцы, которые потеряли или нашли животное, могут сообщить об этом по телефону горячей линии "Потеряшек" 94-55-66.

Дарья Казакова