Между Санкт-Петербургом и Псковом запустили "Ласточку"

Фото с сайта РЖД Фото с сайта РЖД

Первый скоростной поезд "Ласточка" прибыл на вокзал станции Псков-Пассажирский 4 августа, сообщает пресс-служба РЖД.

В торжественном мероприятии приняли участие генеральный директор ОАО "РЖД" Олег Белозёров и врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников.

Запуск скоростного сообщения между Петербургом и Псковом позволит в большей степени развить туристический потенциал, улучшить транспортные связи регионов, повысить качество обслуживания пассажиров с уменьшением времени следования. Теперь поездка между соседними субъектами Российской Федерации занимает всего 3 часа 30 минут.

Пассажирам доступны три класса поездного обслуживания: бизнес-класс, эконом-класс и базовый туристический класс. Особое внимание уделено пассажирам с ограниченными возможностями – в составе имеются два подъемника для инвалидных колясок, позволяющих осуществлять посадку/высадку маломобильных групп пассажиров, в том числе и с низких платформ.

Поезда "Ласточка" № 809/810 комплектации "Премиум" будут курсировать пятивагонными составами ежедневно. Из Санкт-Петербурга поезд "Ласточка" № 809 отправляется с Балтийского вокзала в 6 часов 55 минут, прибывает в Псков в 10 часов 25 минут того же дня. Из Пскова поезд "Ласточка" № 810 будет отправляться в 6 часов и прибывать в тот же день на Балтийский вокзал Санкт-Петербурга в 9 часов 30 минут. В пути предусмотрены остановки на станциях Гатчина-Варшавская, Луга и Струги Красные.