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ФК "Тюмень" уступил дома "Краснодару-2"

Спорт, 10:57 05 августа 2018

Фото ФК "Тюмень"

Футбольный клуб "Тюмень" в очередном матче первенства России среди команд ФНЛ принимал "Краснодар-2". Сибиряки уступили – 0:1, сообщает ФК "Тюмень".

Уже в самом дебюте матча мог забить Максим Вотинов, однако голеадору хозяев не хватило точности. На 28-й минуте Герман Онугха слишком активно пошел в борьбу против Савелия Козлова, в результате чего получил красную карточку. Защитник "Тюмени" не смог продолжить встречу после рассечения брови. Его партнеры по команде в последние минуты первого тайма насели на ворота гостей, но выгоды не извлекли.

В начале второго тайма уже "Тюмень" осталась вдесятером. Игорь Хайманов вышел вместо Козлова, но быстро схватил две жёлтых карточки. Соперники вновь оказались в равных условиях. У хозяев вскоре мог забить Артур Малоян, но голкипер южан Матвей Сафонов был на месте.

Ключевой эпизод встречи случился на 77-й минуте. Арбитр матча Игорь Низовцев углядел нарушение в штрафной "Тюмени". Даниил Уткин был точен с 11 метров. Несмотря на все попытки отыграться, сибиряки впервые в сезоне остались без забитых голов. Южане добились победы – 1:0.

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# ФК Тюмень , футбол

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