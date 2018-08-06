Александр Моор: молокоприемные пункты в тюменских селах получат современное оборудование

admtyumen.ru admtyumen.ru

Техническое перевооружение сельхозкооперативов, занятых приемом молока у сельских жителей, поможет повысить качество молочного сырья, поступающего на переработку с личных подворий. Об этом в эксклюзивном интервью обозревателю "Тюменской линии" заявил временно исполняющий обязанности губернатора Тюменской области Александр Моор.

"Даже если хозяин личного подворья соблюдает все современные стандарты и получает молоко первого сорта, очень важно сохранить качество молочного сырья на этапах приемки и транспортировки. Нужно вовремя охлаждать молоко и доставлять его переработчику свежим. Здесь у нас есть слабое звено. Мы это понимаем. Необходимо оснастить действующие на селе пункты приемки молока современным охладительным оборудованием", - отметил врио губернатора.

Кроме того, по словам Александра Моора, молокоприемные пункты нуждаются в современном лабораторном оборудовании для определения качества сдаваемого владельцами личных подворий сырого молока.

"Это очень важно. Если высококачественное молоко от одного сдатчика смешивается с некачественным от другого хозяина, получается ложка дегтя в бочке меда. Владельцы личных подворий, производящие молоко высшего и первого сортов, не должны страдать от подобных ошибок. Поэтому уже на этапе приемки необходимо четко видеть, какое молочное сырье соответствует стандартам, а какое - нет", - подчеркнул врио главы региона.

В ходе рабочего визита в Сладковский район Александр Моор побывал на пункте приема молока сельскохозяйственного потребительского кооператива "Буренка".

"Основное направление деятельности кооператива - оказание посреднических услуг при купле-продаже молока и мяса. Кооператив, созданный в 2000 году, активно развивается. В 2001 году закупка молока производился только в трех населенных пунктах Лопазновского сельского поселения. В 2004 году молоко закупалось уже на территориях трех сельских поселений, в девяти населенных пунктах. На сегодняшний день оборудованы молокоприемные пункты, снабженные холодильным оборудованием и анализаторами качества молока, действуют во всех деревнях", - рассказал руководитель кооператива Сергей Литвинов.

Кооператив имеет собственный молоковоз для доставки молока из двух труднодоступных деревень. В 2017 году было закуплено 980 т молока, в первом полугодии 2018 года - 387 т. Однако молокоприемные пункты остро нуждаются в обновлении холодильного и лабораторного оборудования.

Напомним, вступление в силу новых технических условий оценки качества молочного сырья привело к падение цены на сырое молоко. В результате переработчики практически отказались от закупок молока второго сорта. Особенно остро эта проблема стоит для личных подсобных хозяйств - сдатчиков молока, а их в регионе почти 18 тыс. По итогам 2017 года доля личных подворий в производстве молока в Тюменской области составила более 41%.

В апреле 2018 года Тюменская областная дума приняла закон "О мерах по развитию производства молочной продукции в Тюменской области". Законодательный акт, внесенный региональным правительством, предусматривает оказание государственной финансовой поддержки предприятиям молочной отрасли в форме частичного возмещения затрат на закупку сырого молока второго сорта у сельхозкооперативов, объединяющих личные подсобные хозяйства. Этот закон позволит частично компенсировать владельцам личным подворий понесенные ими убытки. Но единственный выход из сложившейся на молочном рынке ситуации заключается в повышении качества молока, производимого в личных подсобных хозяйствах, подчеркивают эксперты.

"Производство молока на личных подворьях - основной источник доходов для многих сельских жителей. Главная задача сдатчиков молочного сырья - обеспечить соответствие молока современным стандартам качества. Именно на это направлены меры государственной поддержки. На качество молока влияют очень много факторов, в том числе - субъективных. Очень важно, как хозяин относится к своей корове. Владельцы личных подсобных хозяйств должны улучшать условия содержания животных, использовать правильные корма, обеспечивать ветеринарное обслуживание", - отметил в интервью обозревателю "Тюменской линии" депутат Тюменской областной думы Владимир Ульянов.

Кроме того, по мнению народного избранника, очень большое значение имеет техническое оснащение сельхозкооперативов, занятых приемкой молока у населения.

Чтобы повысить качество молока, для владельцев личных подворий планируется реализовать специальные образовательные программы, сообщил Александр Моор.

"Мы дойдем до каждого человека, который держит молочную корову, чтобы повысить его грамотность в обращении с животным. Специалисты будут учить владельцев личных подворий, как правильно ухаживать за коровами, какие корма необходимо использовать для получения молока, соответствующего сегодняшним стандартам качества. Такой опыт есть, например, в Сладковском районе. Практика показала, что даже люди, которые много лет держат коров, не всегда владеют современными знаниями. Они узнают очень много интересного и полезного, и благодарят за науку", - отметил врио главы региона.

Евгений Бабенко