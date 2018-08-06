Владимир Путин и Александр Моор обсудили строительство Медицинского города

Рабочая встреча Владимира Путина и Александра Моора. Фото kremlin.ru Рабочая встреча Владимира Путина и Александра Моора. Фото kremlin.ru

Президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с временно исполняющим обязанности губернатора Тюменской области Александром Моором. Обсуждались актуальные вопросы социально-экономического развития региона. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Глава государства, в частности, подробно интересовался процессом строительства Медицинского города в области.

По словам Александра Моора, в строительстве задействованы федеральные и областные деньги. Это все здания, расположенные на едином земельном участке, комплексно связанные единой инфраструктурой. Часть из них уже построена: шесть объектов построены в разные годы, в том числе Федеральный центр нейрохирургии. Модернизирована областная больница, закончен капитальный ремонт и завезено оборудование в медсанчасть "Нефтяник", работают радиологический и морфологический центры. В этом же проекте реализуется частный проект – центр "Мать и дитя". Кроме того, возведены три дома, где будет предоставляться жилье для врачей и среднего медицинского персонала.

Владимир Путин попросил уточнить, какие объекты достраиваются. Как отметил Александр Моор, есть два объекта, которые должны закончить проект, – это онкологический центр и областная детская больница. "По областной детской больнице мы сейчас активно работаем с Минздравом с включением в национальный проект, а по онкологическому центру – история вопроса имеет четырехлетнее движение. Я бы просил вас о помощи. В 2014 году вместе с Минздравом и Минфином отрабатывалось кредитование по этому проекту через Международный банк реконструкции и развития. Мы прошли все этапы, была полностью согласована концепция, потом в силу объективных причин она не состоялась. И после вашего послания Федеральному Собранию Минфин сам на нас вышел, поскольку стоит задача по онкологии, а наш проект в высокой степени готовности", - рассказал врио губернатора Тюменской области.

По мнению главы государства, источники надо поискать. "Объект надо заканчивать – это совершенно точно", - резюмировал он.

Отметим, что после завершения строительства областного онкологического центра (третьей очереди Областного онкологического диспансера) населению будут доступны следующие виды медицинской помощи: новейшие методы радиохирургии, высокодозная химиотерапия, таргетная и иммуноонкологическая терапия, реконструктивно-пластическая и минимально-инвазивная хирургия, а также детская онкогематология с трансплантацией костного мозга.