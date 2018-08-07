Казаки от Москвы до Алтая приехали в Вагай на фестиваль "Благовест"

Фестиваль «Благовест». Фото организаторов Фестиваль «Благовест». Фото организаторов

Юбилейный фестиваль казачьей культуры "Благовест" собрал более 2,5 тыс. казаков из 11 регионов России от Москвы до Алтая в Вагайском районе в дни памяти атамана Ермака.

Фестиваль "Благовест" в 2018 году провели с 3 по 5 августа, сообщает комитет по делам национальностей Тюменской области. Праздничная программа для гостей продолжалась более шести часов.

Со сцены казаков приветствовали председатель комитета по делам национальностей Тюменской области Евгений Воробьев, глава Вагайского муниципального района Рамай Сунгатуллин, атаман Сибирского войскового казачьего общества Геннадий Привалов, атаман Южно-Тобольского отдела Николай Белослудцев.

Обращаясь к казакам, Евгений Воробьев подчеркнул, что фестиваль казачьей культуры "Благовест" за два десятилетия стал визитной карточкой сибирских казаков. Он наглядно демонстрирует богатые самобытные традиции и культуру российского казачества.

"Главная идея фестиваля проста: мы хотим, чтобы уникальное духовное наследие, героические страницы истории российского казачества были сохранены для молодого поколения", - добавил он.

Десятки творческих коллективов подготовили более 100 разножанровых номеров, среди которых узнаваемые и любимые народные казачьи песни, редкие музыкальные композиции, привезенные из фольклорных экспедиций, обрядовые действа, зажигательный казачий перепляс и выступления ансамблей народных инструментов.

В это же время для гостей фестиваля работали интерактивные площадки и тематические фотозоны. Гости праздника пели в казачьем караоке, посетили мастер-класс по традиционной рубке шашкой и фланкировке, дети и взрослые с удовольствием играли в подвижные игры - всадники, казачья, вежа и другие.

"На протяжении многих лет казаки верой и правдой служили Отечеству. И сегодня казак не оторван от современного мира, он не реконструктор исторических событий, а носитель сильного духа, православной культуры, традиционных ценностей. С одной стороны, на своих мастер-классах по владению казачьим оружием мы предлагаем просто одну из форм досуга, с другой увлекаем людей историей нашей страны, богатыми традициями русской и казачьей культуры" - рассказал член Тюменского городского казачьего общества Андрей Ростовщиков.

На берегу реки Вагай казаки разбили походный лагерь: установили казачьи куреня с традиционными предметами быта, работала полевая кухня и выставка казачьего оружия, конно-спортивная площадка.

5 августа казаки прошли крестным ходом от казачьего лагеря в с. Вагай до холма Памяти Ермака в д. Старый Погост. Протяженность маршрута составила около 10 км. Молитвенное шествие возглавил митрополит Тобольский и Тюменский Димитрий, который провел литию по воинам дружины Ермака в освященной в 2017 году часовне в честь покровителя сибирского казачества Святителя Николая Чудотворца. После состоялось торжественное построение, приведение к присяге молодых казаков, освящение казачьего оружия - шашек, нагаек и кинжалов.