Полиция задержала подростка, разбившего стекло пассажирского поезда

Фото из официальной группы РЖД в "ВКонтакте" Фото из официальной группы РЖД в "ВКонтакте"

Тюменские транспортные полицейские задержали 13-летнего подростка, разбившего стекло движущегося пассажирского поезда, сообщает тюменского ЛО МВД России на транспорте.

Инцидент произошел 8 августа на перегоне "Утяшево – Подъем". Несовершеннолетний обкидал камнями пассажирский поезд №69 сообщением "Чита – Москва".

Мальчик, проживающий в селе Горьковка Тюменского района, рассказал полицейским, что через железную дорогу он шел купаться на карьер, но ему стало скучно, и он решил обкидать камнями, проходящий мимо поезд.

В результате хулиганских действий подростка в головном вагоне пассажирского поезда было разбито наружное стекло. Сумма причиненного ущерба устанавливается.

С несовершеннолетним и его родителями сотрудники транспортной полиции провели профилактические беседы. Полицейские объяснили подростку, что своими действиями он не только подвергал свою жизнь опасности, но и жизнь пассажиров, ехавших в поезде.

Это не единственный случай, когда в районе села Горьковка обвидывают камнями поезда. С начала лета этого года полицейские зафиксировали уже восьмой случай. На данный момент ведется работа по установлению личностей правонарушителей.