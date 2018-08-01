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Тюменцы могут обменяться почтовыми отправлениями ко дню рождения области

Общество, 09:10 10 августа 2018

Фото УФПС Тюменской области

Создать свои уникальные почтовые отправления предлагает горожанам Почта России ко Дню Тюменской области.

Оригинальные почтовые конверты можно придумать самим, как это сделали ребята из театральной студии "Пролог" ОСП ДК "Водник". "Это так важно: найти прекрасное в простом, - делится впечатлениями о мероприятии менеджер ОСП ДК "Водник" Инесса Бартоль. – И пусть детские работы трогательно далеки от совершенства, но зато сколько удовольствия получили девчонки и мальчишки от такого, казалось бы, несерьезного занятия".

Важное условие: на конверте обязательно должны быть точные данные об отправителе и получателе (ФИО, адрес, индекс) и почтовые марки.

Для поздравлений можно использовать открытки с современными видами областного центра. Их можно приобрести в центральном отделении почтовой связи 625000 на ул. Республики, 56.

Чтобы принять участие в розыгрыше подарков необходимо поделиться в социальных сетях своими фотографиями и впечатлениями, отметив пост хэштегами #летонапочте #ПочтаРоссии. Итоги конкурса подводятся каждую неделю, сообщает УФПС Тюменской области.

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# День области , Почта России

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