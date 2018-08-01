  • 10 августа 201810.08.2018пятница
  • USD66,2856
    EUR76,8250
  • В Тюмени 15..17 С 6 м/с ветер северо-западный

Тюменские "муравьи" завершают трудовое лето

Общество, 10:27 10 августа 2018

Отряды мэра. Фото пресс-службы

Печатное производство тюменской типографии "Каролина" привлекло ребят из отрядов мэра.

Кропотливые и спокойные "муравьи" полюбили монотонную и спокойную работу издательства. Из четырех юных помощников типографии "Каролина" двое уже работали здесь в предыдущие смены.

"Для тех, кто жаждет новых знакомств и приключений, здесь будет скучно. Зато вполне подойдет тем, кто любит спокойствие, тишину и порядок. Лично мне здесь интересно и я уже вторую смену прихожу сюда. Алгоритм работы однообразен и доведен до автоматизма, поэтому чувства усталости не возникает. Немаловажным плюсом этого вида деятельности является тихая, спокойная атмосфера. Здесь есть замечательная возможность отдохнуть от городского шума и повседневной суеты",- объяснил свой выбор вида деятельности Роман Чебаков.

Ребята терпеливо складывали и раскладывали стопки цветных листочков, прокладывая между ними закладки. Так дети собирали информационно-познавательный буклет для детей-сирот.

"Такая кропотливая работа, безусловно, воспитывает в подростках усидчивость. Этот вид деятельности и им полезен, и нам подспорье", – считает директор полиграфической компании Светлана Прокопьева.

Побывавшим в гостях у соотрядовцев "муравьям"-журналистам преподали мастер-класс по изготовлению значков: от печати картинки до конечного продукта. В итоге каждый сделал себе на память значок с логотипом отрядов мэра.

Отряды мэра. Фото пресс-службы

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# отряды мэра , трудовое лето

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
10:38 10.08.2018Четверть новоиспеченных магистрантов ТюмГУ – выпускники других вузов
10:27 10.08.2018Тюменские "муравьи" завершают трудовое лето
10:16 10.08.2018Фестиваль "Тюменская осень" будет щедрым и разнообразным
09:54 10.08.2018Спектакль-караоке детям, а скидки родителям подготовил Тюменский театр кукол