Тюменские "муравьи" завершают трудовое лето

Отряды мэра. Фото пресс-службы Отряды мэра. Фото пресс-службы

Печатное производство тюменской типографии "Каролина" привлекло ребят из отрядов мэра.

Кропотливые и спокойные "муравьи" полюбили монотонную и спокойную работу издательства. Из четырех юных помощников типографии "Каролина" двое уже работали здесь в предыдущие смены.

"Для тех, кто жаждет новых знакомств и приключений, здесь будет скучно. Зато вполне подойдет тем, кто любит спокойствие, тишину и порядок. Лично мне здесь интересно и я уже вторую смену прихожу сюда. Алгоритм работы однообразен и доведен до автоматизма, поэтому чувства усталости не возникает. Немаловажным плюсом этого вида деятельности является тихая, спокойная атмосфера. Здесь есть замечательная возможность отдохнуть от городского шума и повседневной суеты",- объяснил свой выбор вида деятельности Роман Чебаков.

Ребята терпеливо складывали и раскладывали стопки цветных листочков, прокладывая между ними закладки. Так дети собирали информационно-познавательный буклет для детей-сирот.

"Такая кропотливая работа, безусловно, воспитывает в подростках усидчивость. Этот вид деятельности и им полезен, и нам подспорье", – считает директор полиграфической компании Светлана Прокопьева.

Побывавшим в гостях у соотрядовцев "муравьям"-журналистам преподали мастер-класс по изготовлению значков: от печати картинки до конечного продукта. В итоге каждый сделал себе на память значок с логотипом отрядов мэра.