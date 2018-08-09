Тюменские предприятия укрепляют кооперацию с нефтяниками и газовиками Югры и Ямала

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Производственная кооперация между тюменскими промышленными предприятиями и нефтегазовыми компаниями, работающими в Югре и на Ямале, год от года становится все крепче и эффективнее. Об этом заявил временно исполняющий обязанности губернатора Тюменской области Александр Моор, общаясь с журналистами во время рабочего визита в Белоярский район Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 9 августа.

"Сотрудничество промышленных предприятий юга Тюменской области с нефтегазовыми компаниями, работающими на территории Югры и Ямала, имеет многолетнюю историю. Кооперационные цепочки между ними были сформированы еще в советское время, в период освоения нефтегазовых богатств Западной Сибири. Сегодня компании нефтегазового комплекса продолжают закупать у тюменских производителей большой ассортимент товаров и услуг", - сказал врио губернатора.

Александр Моор напомнил о действующем в Тюменской области уже много лет весьма эффективном механизме государственной поддержки предприятий, производящих оборудование для нефтегазового комплекса. Нефтяники и газовики получают 5-процентное возмещение стоимости приобретенного оборудования. По данным областного департамента инвестиционной политики, в 2017 году у 20 предприятий Тюменской области с использованием этой меры господдержки было закуплено сложное и дорогостоящее оборудование на общую сумму более 2 млрд рублей.

"В последние годы механизм пятипроцентной компенсации используется и в отношении IT-продуктов. Это сделано для того, чтобы стимулировать развитие в регионе бизнеса в сфере информационных технологий", - отметил врио губернатора.

В общей сложности в 2017 году работающие в Югре и на Ямале крупные нефтегазовые компании заключили с тюменскими производителями и подрядчиками контракты на сумму более 65 млрд рублей. Это почти в два раза больше, чем в 2016 году.

Отметим, что в 2017 году был подписан ряд стратегических документов, направленных на развитие промышленности региона, соглашений о сотрудничестве и дорожных карт по использованию продукции тюменских предприятий в интересах крупнейших нефтегазовых компаний "Газпром нефть", "Роснефть", "Транснефть", "ЛУКОЙЛ", "СИБУР Холдинг". С 2016 года реализуется соглашение с "Газпромом".

По мнению Александра Моора, важную роль в развитии сотрудничества между тюменскими предприятиями и нефтегазовыми компаниями играют ежегодно проходящие в Тюмени закупочные сессии, на которых местные производители получают возможность продвигать свою продукцию и изучать запросы и потребности нефтегазового комплекса, в том числе в плане импортозамещения.

"Кооперационные связи тюменских предприятий с нефтегазовыми компаниями укрепляются. Это говорит о том, что в Тюменской области производят качественную продукцию, использование которой позволяет эффективно решать сложные задачи, которые стоят перед нефтяниками и газовиками. Поэтому перспективы нашего сотрудничества я считаю очень позитивными", - подчеркнул Александр Моор.

Производственная кооперация между предприятиями Тюменской области, Ямала и Югры развивается не только в нефтегазовой отрасли. Создавать рабочие места для жителей трех регионов позволяет также активное строительство дорог и объектов дорожной инфраструктуры , отметил в интервью обозревателю "Тюменской линии" генеральный директор АО "Мостострой-11" Николай Руссу.

"Наша компания активно работает во всех трех регионах, входящих в большую Тюменскую область. Например, мы входим в число подрядчиков на строительстве автодороги Сургут - Салехард. Впереди у нас - новые объекты. Сегодня идет обсуждение проекта строительства Северного широтного хода. Если такое решение будет принято, для его выполнения будут задействованы очень многие тюменские предприятия", - рассказал Николай Руссу.

Опыт показал, что стратегия совместного развития Тюменской области, Ямала и Югры оказалась эффективной, уверен депутат Тюменской областной думы Владимир Нефедьев.

"Три региона объединены общей историей, связанной с созданием и развитием Западно-Сибирского нефтегазового комплекса, а также огромным количеством экономических, культурных и просто человеческих связей. Мы реализуем крупнейшие инвестиционные проекты, развиваем транспортную инфраструктуру, ускоренными темпами строим жилье и социальные объекты. Люди хотят жить и работать в наших регионах, создавать семьи и растить детей", - подчеркнул депутат.

Евгений Бабенко