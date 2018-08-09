Александр Моор попросил родителей беречь детей

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Временно исполняющий обязанности губернатора Тюменской области Александр Моор обратился ко всем родителям с просьбой беречь детей. Видеообращение он опубликовал в аккаунтах в Instagram и во "ВКонтакте".

"В Тюмени вчера снова произошел трагический случай – выпал из окна и погиб еще один ребенок. Об этом трудно говорить, но я должен сказать. Все эти трагедии произошли с обычными, нормальными семьями, где почти всегда с маленьким ребенком были его близкие. Просто они отвлеклись, иногда буквально на несколько секунд. Взрослые, помните, что дети только тогда в безопасности, когда вы рядом и вы их видите. Будьте внимательны и берегите детей", - обратился к тюменцам руководитель региона.

Специалисты напоминают, что способность адекватно оценивать риски, строить долговременные планы, рассуждать появляется у детей к 13 годам - не стоит ждать от маленького ребенка аналитических способностей на тему его безопасности, он физически не готов к этому, утверждают специалисты.

Соблюдение определенных правил поможет родителям уберечь малышей от беды.