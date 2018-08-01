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Тоболяк угнал автомобиль с крупной суммой денег в салоне

Происшествия, 11:00 10 августа 2018

sledcom.ru

Мужчину, подозреваемого в угоне автомобиля и краже иностранной валюты, задержали в Тобольске, сообщает УМВД России по Тюменской области.

В полицию обратился мужчина с заявлением, что у него угнали дорогостоящий автомобиль. В салон находились 1 тыс. 500 долларов США, которые были похищены.

Придя на работу, потерпевший оставил куртку с ключами от авто без присмотра. Вскоре он обнаружил, что ключи отсутствуют. Коллеги сообщили, что видели, как от здания отъехал его автомобиль. Полицейские установили личность и местонахождение подозреваемого, им оказался ранее судимый местный житель.

30-летний мужчина задержан и доставлен в дежурную часть. Он полностью признал свою вину и пояснил, что угнал автомобиль, чтобы прокатиться по городу. Похищенные деньги разменял в пункте обмена на рубли и потратил на спиртное и личные нужды.

По данному факту следователем возбуждены два уголовных дела.

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# валюта , кража , Тобольск , угон

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