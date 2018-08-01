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Тюменцев приглашают на бесплатные тренировки на свежем воздухе

Общество, 08:07 13 августа 2018

Фото www.runsociety.com

На бесплатные тренировки по бегу приглашают всех желающих опытные инструкторы тренировочного центра "Баланс" совместно с тренерами СДЮСШОР № 4 на стадион школы № 92 (ул. Николая Гондатти, 13). Занятия проходят каждый вторник, начало в 19 часов, сообщает тюменский многопрофильный центр.

Проект стартовал в июне, к нему присоединились более 50 горожан.

Дополнительная информация и запись на тренировки по телефонам 8-919-942-48-93, 8-912-925-21-93.

При себе обязательно нужно иметь допуск врача. Проект поддержал департамент по спорту и молодежной политике администрации города Тюмени.

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# бег , спортивная площадка

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