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Самого сильного тренера назовут на набережной Тюмени

Спорт, 16:27 10 августа 2018

Фото пресс-службы мультицентра «Моя территория"

Финал проекта BATTLE MAN — турнира между тренерами города - начнется в Тюмени на набережной 12 августа в 14 часов 30 минут. Об этом сообщает пресс-служба мультицентра "Моя территория".

В течение четырех недель тюменцы могли наблюдать за состязаниями спорт-инструкторов из разных фитнес-центров города. В финал турнира вышли Олег Чуфряков из атлетического клуба "Антей" и Илья Минин из фитнес-клуба MetroFitness. Поболеть за спортсменов могут все желающие.

В турнире участвовали восемь тренеров из восьми фитнес-клубов. На отборочном этапе спортсмены выполняли функциональный комплекс упражнений: приседания и подтягивания с гирями, отжимания на брусьях, рывок гири и "бёрпи". В полуфинале спортсмены выполняли силовой комплекс: их ждали становая тяга и трастеры. Организатором турнира выступил интернет-канал "Галерея спорта".

"Мы показали, что полноценные и зрелищные соревнования можно провести на улице, в самом в сердце Тюмени — на набережной. Раньше наш интернет-канал "Галерея спорта" только снимал интервью и тренировки со спортсменами и освещал спортивные события областной столицы. А сейчас мы организовали свой первый турнир. Надеемся, что в следующем году снова организуем BATTLE MAN, но уже в формате командных соревнований", — рассказал организатор турнира Алексей Стрюков.

Видеоролик о том, как прошел турнир, можно посмотреть по ссылке. Подробнее о проекте можно узнать в группе Вконтакте.

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# набережная , фитнес

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