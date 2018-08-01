Валерий Роженцев: мы должны воспитывать молодежь на работе предыдущего поколения

Фото пресс-службы ТРО партии «Единая Россия» Фото пресс-службы ТРО партии «Единая Россия»

Депутат Тюменской городской думы, генерал-лейтенант милиции в отставке Валерий Роженцев встретился с общественными объединениями и ветеранскими организациями правоохранительных органов в музее полиции УМВД России по Тюменской области.

Он рассказал о депутатской деятельности, насущных проблемах, которые приходится решать, и ответил на вопросы, сообщает пресс-служба ТРО партии "Единая Россия".

Помимо работы в двух комиссиях по бюджету, налогам и финансам, а также социальным вопросам и городскому самоуправлению Валерий Роженцев регулярно ведет прием граждан. За пять лет к нему обратились более 300 человек. "В основном это пенсионеры, которые находятся в трудной жизненной ситуации, из бюджета города им оказывается материальная помощь. Работаем также с жалобами на нарушение тех или иных прав граждан. По этим вопросам посетителям дается квалифицированная консультативная помощь", – подчеркнул он.

Депутат также акцентировал внимание на решении вопроса с городскими парковками. "Для администрации и депутатов это серьезная проблема. Это хорошо, что благосостояние жителей улучшается, но во дворах скоро будет негде ставить машину, и машинам скорой помощи и спецмашинам невозможно будет проехать к нужному подъезду", – отметил он.

В решении проблемных вопросов Валерий Роженцев помогает и Совету ветеранов правоохранительной военной службы Тюменской области.

"С поддержкой депутата были размещены несколько билбордов по городу с поздравлением к столетию полиции. Он также помог в организации мероприятий по чествованию почетного и очень уважаемого в городе человека, одного из легендарных сотрудников органов внутренних дел Тюменской области, полковника милиции в отставке Михаила Зингера. Часто к депутату обращаются и с бытовыми вопросами", – подчеркнул председатель Виталий Лукин.

Руководитель музея полиции УМВД России по Тюменской области Виктор Рычков поблагодарил депутата за помощь с помещением для создания музея. "Музей сам по себе уникален, здесь много интересных экспонатов, – отметил Валерий Роженцев. – Мы должны воспитывать молодежь на работе предыдущего поколения и на нашей с вами. И этот музей – большое подспорье в этом".