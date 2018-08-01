В поселке Московском пройдет чемпионат России по авиамодельному спорту

Фото ДИ "Пионер" Фото ДИ "Пионер"

Соревнования авиамоделистов в рамках чемпионата России и Открытого первенства Тюменской области пройдут на травяном кордодроме спорткомплекса "Московский" с 16 по 20 августа. Борьбу за медали будут вести пилоты в классе F-2D.

Как сообщает ДИ "Пионер", в первый день состоятся тренировочные полеты участников. 17 августа пройдет открытие чемпионата, после чего начнутся соревновательные полеты. 19 августа запланировано награждение победителей и призеров.

По итогам соревнований на первенство Тюменской области будет сформирован состав участников на финал Кубка России 2018 года от региона. К участию в чемпионате России в личном первенстве допускаются пилоты, которые набрали по ходу сезона восемь побед в зачет Кубка России, чемпионы прошлого года и пилоты, имеющие звание "Заслуженный мастер спорта".

Победители и призеры чемпионата России будут награждены кубками и дипломами Федерации авиамодельного спорта России. Лучшие спортсмены по итогам первенства области получат медали и дипломы.