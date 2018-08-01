  • 13 августа 201813.08.2018понедельник
  • USD66,9075
    EUR76,6760
  • В Тюмени 25..27 С 4 м/с ветер юго-западный

В поселке Московском пройдет чемпионат России по авиамодельному спорту

Спорт, 09:09 13 августа 2018

Фото ДИ "Пионер"

Соревнования авиамоделистов в рамках чемпионата России и Открытого первенства Тюменской области пройдут на травяном кордодроме спорткомплекса "Московский" с 16 по 20 августа. Борьбу за медали будут вести пилоты в классе F-2D.

Как сообщает ДИ "Пионер", в первый день состоятся тренировочные полеты участников. 17 августа пройдет открытие чемпионата, после чего начнутся соревновательные полеты. 19 августа запланировано награждение победителей и призеров.

По итогам соревнований на первенство Тюменской области будет сформирован состав участников на финал Кубка России 2018 года от региона. К участию в чемпионате России в личном первенстве допускаются пилоты, которые набрали по ходу сезона восемь побед в зачет Кубка России, чемпионы прошлого года и пилоты, имеющие звание "Заслуженный мастер спорта".

Победители и призеры чемпионата России будут награждены кубками и дипломами Федерации авиамодельного спорта России. Лучшие спортсмены по итогам первенства области получат медали и дипломы.

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# авиамодельный спорт

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
09:09 13.08.2018В поселке Московском пройдет чемпионат России по авиамодельному спорту
17:59 12.08.2018Тюменская "Жемчужина Сибири" - отличная база для тренировок, считают спортсмены
18:05 10.08.2018Тюменцев приглашают отметить День физкультурника
16:27 10.08.2018Самого сильного тренера назовут на набережной Тюмени