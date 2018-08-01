Жители Земли увидят звездный дождь

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Сгорание до 100 "звезд" в час смогут увидеть жители Земли в ночь с 12 на 13 августа благодаря наступающему максимуму самого яркого метеорного потока Персеиды, сообщает РИА Новости.

"В Москве ночь максимума Персеид с 12 на 13 августа будет безлунная. Молодой серп Луны скроется за горизонт после 21 часов и появится только в 7 часов 30 минут утра. Помешать может только облачность. По прогнозам Международной метеорной организации (IMO) ожидается 100 метеоров в час", — отмечают астрономы Московского планетария.

Наслаждаться зрелищем "падающих звезд" можно будет при отсутствии облачности: Луна 11 августа прошла фазу новолуния, поэтому ее свет не помешает. Увидеть Персеиды могут не только астрономы, но и самые обычные наблюдатели по всему миру. Метеоры яркие, но наблюдать их необходимо вдали от городских огней, создающих так называемую "паразитную засветку", и тогда есть шанс увидеть множество и более слабых метеоров.

Для наблюдения не требуются телескопы и другие астрономические приборы. Вести наблюдение лучше на природе, например, в поле, на даче или в деревне. Однако облачность и дождь могут помешать даже там.

Считается, что метеоритные дожди очень благоприятно влияют на энергетику человека. Во время звездопада принято загадывать желания. "Звездный дождь" из созвездия Персея проливается на Землю в период с 17 июля по 24 августа и достигает своего максимума в ночи с 11 по 13 августа: именно тогда можно полюбоваться самым популярным и ярким звездопадом года во всей красе. Метеорные потоки проливаются ежегодно, потому что орбиты Земли и потока имеют неизменную область пересечения друг с другом. Активность Персеид от года к году непостоянна: активность всплесков слабеет по мере увеличения расстояния между кометой и Землей.

В обычные годы метеорный поток относительно удален от орбиты Земли и находится снаружи нее. Периодическое сближение кометных следов с Землей сопровождается повышением активности Персеид. Последний раз такое случалось в 2004 и 2009 году. Следующие всплески активности потока ожидаются в 2028 году, уточняет Московский планетарий.