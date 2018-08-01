Минобороны России рассекретило приказ Сталина от 1941 года бомбить Берлин

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Мультимедийная подборка документов из фондов Центрального архива министерства обороны, посвященная военным летчикам времен Великой Отечественной войны, опубликована на сайте Минобороны РФ в День Военно-воздушных сил России, сообщает Интерфакс со ссылкой на российское военное ведомство.

"Особое место среди опубликованных архивных документов занимает копия рукописного приказа Государственного комитета обороны СССР, составленного под диктовку председателя ГКО И.В.Сталина в 2 часа ночи с 8 на 9 августа 1941 года. Документ обязывал командира 81-й авиадивизии осуществить бомбовый налет на сердце фашистского Третьего рейха", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в новой подборке архивных материалов Минобороны России снимает гриф секретности с приказов, поручений, наградных документов, учетных карточек и боевых листков. Документы раскрывают подробности подвигов пилотов-штурмовиков - кавалеров орденов и Героев Советского Союза, имена которых долгое время не оглашали.

"Среди них младший лейтенант Владимир Гуляев, сумевший после нанесения тяжкого урона неприятелю посадить полуразбитый самолет на одно уцелевшее шасси (...) В подборке документов также малоизвестные наградные документы на экипаж, повторивший подвиг Гастелло - на старших лейтенантов Леонтия Драмарецкого и Черевко и старшину Алексееву", - сообщает Минобороны.

Кроме того, среди опубликованных документов, уникальный альбом с характеристиками живучести боевых самолетов того времени. В нем представлена информация о самолетах Ил-2, Як-1, Як-7, Як-3, Ла-5, Ла-7 и других в часах налета, типичные поломки и боевые повреждения с фотоиллюстрациями и указанием времени, которое потребовалось на их ремонт.

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