  • 12 августа 201812.08.2018воскресенье
  • USD66,9075
    EUR76,6760
  • В Тюмени 16..18 С 2 м/с ветер южный

Десять детей попали в больницу с пищевым отравлением из лагеря под Омском

Происшествия, 15:15 12 августа 2018

Фото ИА Тюменская линия

Доследственная проверка начата по факту пищевого отравления детей в летнем лагере "Юбилейный" в Омском районе Омской области, сообщает Интерфакс со ссылкой Следственное управление СКР по региону.

По данным следствия, утром 10 августа в детском оздоровительном лагере "Юбиленый" десять детей почувствовали недомогание, симптомы которого свидетельствовали о пищевом отравлении.

"Дети помещены в лечебное учреждение, их жизни ничто не угрожает. Летний лагерь закрыт, остальные отдыхающие возвращены по домам", - говорится в сообщении.

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# отравление

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
17:28 12.08.2018Четверо туристов в горах Алтая запросили помощь
15:15 12.08.2018Десять детей попали в больницу с пищевым отравлением из лагеря под Омском
14:44 12.08.2018В Приморье подводный охотник не поделил добычу с двухметровой акулой
14:55 11.08.2018Более трехсот тоболяков привлекли к ответственности за неуплату штрафов