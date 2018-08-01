Десять детей попали в больницу с пищевым отравлением из лагеря под Омском

Фото ИА Тюменская линия Фото ИА Тюменская линия

Доследственная проверка начата по факту пищевого отравления детей в летнем лагере "Юбилейный" в Омском районе Омской области, сообщает Интерфакс со ссылкой Следственное управление СКР по региону.

По данным следствия, утром 10 августа в детском оздоровительном лагере "Юбиленый" десять детей почувствовали недомогание, симптомы которого свидетельствовали о пищевом отравлении.

"Дети помещены в лечебное учреждение, их жизни ничто не угрожает. Летний лагерь закрыт, остальные отдыхающие возвращены по домам", - говорится в сообщении.