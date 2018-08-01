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Названо имя сильнейшего фитнес-тренера Тюмени

Спорт, 11:34 13 августа 2018

фото: атлетический клуб "Антей"

Олег Чуфряков из атлетического клуба "Антей" - победитель турнира BATTLE MAN между тренерами Тюмени. Финальное состязание прошло в День физкультурника на набережной.

В турнире участвовали восемь тренеров из восьми фитнес-клубов. На отборочном этапе спортсмены выполняли функциональный комплекс упражнений. В полуфинале спортсмены выполняли силовой комплекс. Организатором турнира выступил интернет-канал "Галерея спорта".

В течение четырех недель тюменцы могли наблюдать за состязаниями спорт-инструкторов из разных фитнес-центров города. В финал турнира вышли Олег Чуфряков из атлетического клуба "Антей" и Илья Минин из фитнес-клуба MetroFitness. Поболеть за спортсменов могут все желающие.

По итогам опроса "Лучший участник турнира BATTLE MAN", который проходил в социальной сети "ВКонтакте" больше всего голосов набрал Иван Михайлов, представляющий GEOsport.

Подробнее о проекте можно узнать в группе ВКонтакте.

Предполагается, что в ближайшее время подобный турнир пройдет среди девушек - сейчас идет сбор заявок от желающих.

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# ЗОЖ , спорт , фитнес

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